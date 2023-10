Temptation Island, Perla e Mirko di nuovo insieme? Le parole della Vatiero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono una delle coppie ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Alla fine del loro viaggio dei sentimenti hanno deciso di porre fine al loro rapporto. Fidanzati da 5 anni e 4 di convivenza hanno compreso che non erano fatti per stare insieme. Lui è uscito con la single Greta, e lei ha conosciuto il tentatore Igor.

Oggi sono tornati entrambi single e molti fan si aspettano un ritorno di fiamma, anche perchè sono stati avvistati insieme alle sfilate di Milano. Incontro che avrebbe infastidito Greta. Perla ha risposto su Instagram ai fans curiosi, alcuni sono convinti che la relazione con Mirko avrà un secondo atto.

- Advertisement -

Perla ha negato la possibilità di tornare insieme a Brunetti. Per il momento sta vivendo un periodo non facile e preferisce stare da sola, senza legami. La casertana ha assicurato tutti che non tornerà insieme a Mirko, almeno per il momento ma lo esclude anche in futuro: “Mi dispiace deludere le vostre aspettative ma tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Ormai abbiamo vite diverse.”

Perla Vatiero: “Abbiamo preso strade diverse”

“Siamo cambiati entrambi e ad oggi non ci potrei condividere più nulla… È vero ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto. Ne avevamo bisogno entrambi, ma non abbiamo alcun rapporto! L’affetto nonostante tutto ci sarà.” Ha dichiarato l’ex fidanzata di Temptation Island.

- Advertisement -

Perla ha rivelato d’aver parlato con Mirko in più occasioni. Si sono chiariti e hanno risolte le cose che erano rimaste in sospeso. Ammette d’essere affezionata a Mirko, di volergli bene ma fra lore le cose non cambieranno. La giovane è certa che non torneranno mai insieme.