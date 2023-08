Temptation Island, Perla si espone su Greta: ecco cos’ha detto

Perla e Mirko sono una delle coppie di Temptation Island che si sono dette addio. Dopo 5 anni insieme e 4 di convivenza i due hanno lasciato il reality dei sentimenti separati. Lei si è avvicinata al single Igor, mentre Mirko ha trovato il vero amore in Greta. I due sono apparsi spesso sui social insieme dopo la fine del reality e a quanto pare sono già passati alle presentazioni in famiglia.

Perla ha invece dichiarato d’essere vicina a Igor, lo sta conoscendo ma ancora non è pronta per una storia importante. Fino ad ora la casertana non aveva rilasciato nessuna dichiarazione su l’ex fidanzato e la sua nuova compagna. Perla ha evitato d’alimentare le polemiche viste anche le recenti dichiarazioni della single, che si è detta non affatto spaventata del fatto che Mirko possa tornare dall’ex.

“No, ragazzi non penso assolutamente niente. Faccio fare alle persone quello che le fa star meglio. Secondo me è un video tra di loro semplicissimo, non riferito a me. Poi magari mi sbaglio… Ma secondo me no, non ho mai pensato a niente.” Ha dichiarato Perla rispondendo ad un fans curioso. Ha poi precisato: “Anzi, mi è dispiaciuto che avete pensato che la mia fosse stata una risposta, quando ho scritto ‘meglio finte che cattive’. In realtà, era riferito alle persone che mi insultano. È molto difficile che io replichi a qualcosa, se non so al 100% che è riferito a me. Ma anche se dovessi saperlo, non me ne fregherebbe proprio. Ma, secondo me, quel video non è stato una frecciatina, poi magari mi sbaglio”.

Greta e Mirko pronti alla convivenza?

A quanto pare Greta e Mirko sono molto affiatati. I due stanno facendo progetti di vita insieme non è escluso che il prossimo passo sia la convivenza. Intanto l’ex single fa sapere che non è intenzionata a rispondere a domande che riguardano Mirko e Perla. Ha poi messo in chiaro che durante il reality non si sono mai baciati, questo per rispetto del rapporto che Mirko aveva con Perla:

“Non ci siamo baciati perché, vuoi o non vuoi, lui era una persona fidanzata e io porto rispetto alle coppie e alle donne. Un bacio è una mancanza di rispetto, per me, assoluta. Poi non ce ne era bisogno, perché ci siamo avvicinati molto mentalmente, il bacio sarebbe stato solo una cosa in più”.