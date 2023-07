Temptation Island, Raffaella Mennoia autrice doc del format: “Volevo fare l’attrice poi…”

Raffaella Mennoia è tra le autrici storiche dei programmi di Maria de Filippi. Oggi è molto legata alla conduttrice con cui ha un rapporto professionale, ma anche d’amicizia che si è evoluto nel tempo. L’autrice lavora dietro le quinte di Uomini e Donne, ma anche d‘Amici e di Temptation Island. Al reality dei sentimenti Raffaella dedica molto tempo e per molti è lei la vera responsabile del suo successo.

In una recente intervista rilasciata a Gente l’autrice ha spiegato che subito dopo la maturità voleva fare l’attrice, desiderava anche frequentare l’accademia D’Amico ma poi il suo destino ha subito una deviazione. Per caso ha accompagnato un’amica ad Amici e li è stata notata tra il pubblico dal noto autore Alberto Silvestri, che ha voluto parlare con lei. Dopo qualche giorno le ha chiesto se voleva lavorare nella redazione d‘Amici. Ha detto subito di sì, ed ha capito che il dietro le quinte dei format le piaceva. Maria e Silvestri le hanno insegnato praticamente tutto:

- Advertisement -

“Ma avevo capito subito che quel lavoro mi piaceva. Amavo il dietro le quinte, far parte di qualcosa a uso e consumo delle persone, senza però essere vista. All’epoca non consideravo di fare l’autrice tv”. Ha poi aggiunto: “Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa”.

Raffaella Mennoia: “Maria? Il nostro rapporto si è evoluto”

La storica autrice de La Fascino ha ammesso che Maria de Filippi è sempre stata una persona affettuosa e gentile, rispettosa del lavoro altrui. Oggi lavorano insieme da tanti anni e sono molto legate, il loro rapporto si è evoluto in senso positivo:

- Advertisement -

“Lavoriamo insieme da tanti anni e, via via, il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia. Maria è affidabile, solida, una persona sulla quale sento di poter contare, per le piccole e per le cose più importanti. E lo stesso vale da parte mia nei suoi confronti: io per lei ci sono sempre. Se lo merita”.