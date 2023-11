Temptation Island Winter cancellato: la decisione di Maria

Dopo il successo di Temptation Island della scorsa stagione Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato alla stampa d’aver dato via libera a La Fascino e a Maria de Filippi di realizzare una versione invernale del format. Dopo varie valutazione il reality dei sentimenti è stato confermato per andare in onda nei primi mesi del 2024, alla sua guida sempre Filippo Bisciglia.

Oggi la situazione sembra essere cambiata. Tempation Island Winter non si farà: è stato cancellato a causa d’una serie di problematiche. Il reality dei sentimenti in versione invernale sarebbe dovuto andare in onda sempre in una location estiva e per questo era necessario trasferire il tutto in un luogo a clima mite. In primo luogo si era pensato alle Maldive, ma per una serie di questioni legate soprattutto al dietro le quinte del format e alle maestranze si dedotto che la location era inadatta.

Si è poi parlato di Egitto e Marocco, ma vista la situazione politica dell’area realizzare il reality non sarebbe opportuno. Il che ha portato al De Filippi e i suoi collaboratori a ritenere che il doppio appuntamento di Temptation Island può essere realizzato solo a Settembre. La notizia ha sorpreso i fans che erano pronti a seguire un altro viaggio nei sentimenti di chi ha deciso di porre sotto esame il proprio rapporto. Questa decisione ha costretto la dirigenza Mediaset ha rivoluzionare il palinsesto dei prossimi mesi.

No a Temptation Island Winter: la reazione di Mediaset

Per fronteggiare il vuoto lasciato da Temptation Island winter ,che sarebbe dovuto andare in onda tra Gennaio e Febbraio, la dirigenza Mediaset avrebbe concesso il prolungamento del Grande Fratello fino a Marzo per poi fare la staffetta con L’Isola dei Famosi.

Il reality dei naufraghi non era stato confermato e c’era la possibilità che non avesse una nuova edizione. Ora L’Isola 2024 sembra essere una certezza. Indubbia invece la presenza d’Ilary Blasi alla conduzione del reality. La conduttrice romana sarà di nuovo al timone del noto format? Per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione.