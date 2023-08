Temptation Island Winter scelto il conduttore: l’entusiasmo dei fan

Dopo il successo dell’ultima edizione di Temptation Island Mediaset ha legittimato Maria de Filippi a realizzare la versione invernale del format. L’idea è piaciuta subito ai tantissimo fan del programma e la produzione de La Fascino e i suoi autori si sono messi subito all’opera per realizzare il format entro Gennaio. Per il momento non ci sono dettagli in merito, nulla è stata deciso, anche se a far rumore è soprattutto il nome del possibile conduttore.

Inizialmente si è pensato che Maria de Filippi volesse affidare la conduzione di Temptation Island winter ad una donna. In passato la versione vip del reality è stata condotta da Simona Ventura e d’Alessia Marcuzzi, per questo l’idea che potesse essere affidata a Filippo Bisciglia è apparsa anomala. Tra i nomi quotati quello di Lorella Cuccarini, oggi molto vicino alla conduttrice a causa del suo ruolo di coach ad Amici.

- Advertisement -

Lorella ha recentemente rifiutato un’offerta Rai per svolgere il suo ruolo di prof ad Amici, per questo la possibilità che le venga affidato un nuovo format non appare insolita. Per Temptation Island si è anche fatto il nome di Silvia Toffanin e di Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria de Filippi. Non è inoltre stata esclusa la possibilità che fosse proprio Maria a condurre il reality dei sentimenti.

Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia promosso: è lui il conduttore

Nonostante i tanti nomi sopra citati c’è solo un conduttore che può guidare il reality dei sentimenti: il pubblico n’è cosciente. Tvblog ha riferito che Filippo Bisciglia sarà alla conduzione di Temptation Island Winter e non starà in panchina fino alla prossima estate. Una notizia certa anche se non ancora confermata dalle fonti ufficiali del reality.

- Advertisement -

Filippo Bisciglia si è rivelato un traghettatore perfetto, in grado di condurre le coppie di fidanzati a fare chiarezza nei loro rapporti. E’ l’unico possibile capitano del reality dei sentimenti ed è lui la scelta giusta.