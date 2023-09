Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia confermato: c’è l’annuncio

Dopo tanti rumors Filippo Bisciglia è stato confermato alla conduzione invernale di Temptation Island. Il format avrà la sua edizione speciale non in piena estate, ma in inverno per questo sarà rinnovata sotto molti aspetti, pur non perdendo il suo spirito originale.

Bisciglia ha condiviso un breve video sui social dove rivela alcune anticipazioni sul format: “Vi starete domandando dove e come sarà”. Ha poi dato, visibilmente emozionato, l’annuncio che in molti si aspettavano: “La notizia che sto per darvi è stata detta, è stata scritta, è stata smentita. Oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition, oppure Temptation Islandi Winter, oppure Temptation Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ma lo scopriremo a breve, ci sarò io”.

Nelle scorse settimane si è parlato d’una donna alla conduzione di Temptation Island Winter. Per molti Maria de Filippi aveva affidato il format a Lorella Cuccarini e questo ha suscitato le reazioni social dei fan del programma. Filippo Bisciglia è l’unico in grado di condurlo, ha dimostrato competenza ma soprattutto una sensibilità particolare ad interagire con le coppie di fidanzati.

Filippo Bisciglia: “E’ un onore per me…”

Bisciglia si è detto molto felice e onorato di presenziare anche durante il palinsesto invernale. Non può che essere grato a Mediaset, ma soprattutto a Maria de Filippi che lo ha confermato in un ruolo che sente suo sin dal debutto del reality:

“E’ un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. E’ davvero gratificante, voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto. Che dirvi…? Sicuramente anche voi vi starete domandando: come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Il falò? Sono tutte cose che scopriremo avanti, intanto io immagino…”.