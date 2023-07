Temptation Island anticipazioni: cosa succede la prossima puntata tra Davide e Alessia

Dopo un debutto entusiasmante anche la seconda puntata di Temptation Island si conferma di successo. Manu e Isabella hanno lasciato il reality dei sentimenti insieme, dopo un falò di confronto decisamente molto vivace. Le altre coppie di fidanzati invece hanno assistito ai vari video che Filippo Bisciglia gli ha presentato.

Ogni coppia ha avuto il suo shock personale, anche Federico che inizialmente era indifferente alle scelte della fidanzata ha avuto una reazione inaspettata. Tra le coppie che più hanno accusato il colpo c’è quella formata da Davide e Alessia. I due stanno insieme da circa 11 anni, ma lei per due anni lo ha tradito e quando è stata scoperta ha chiesto d’essere perdonata. Nel villaggio dei fidanzati Alessia si è avvicinata al single Davide.

- Advertisement -

I due sono anche usciti insieme allontanandosi dal gruppo. Insomma Alessia non ha nascosto la sua attrazione per il tentatore e questo ha infastidito il fidanzato che si aspettava da parte sua più discrezione. Visti gli ultimi video Davide ha chiesto l’immediato falò di confronto, ma quando Filippo si è recato d’Alessia per comunicarle la richiesta del compagno lei si è abbracciata al tentatore.

Temptation Island anticipazione: succederà qualcosa d’inatteso

Non è noto se Alessia ha accettato il falò di confronto richiesto dal fidanzato, ma secondo alcune anticipazioni una coppia vivrà qualcosa d’insolito che cambierà per sempre la loro vita.

- Advertisement -

“Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso” questo è quanto dichiarato da Filippo Bisciglia in chiusura della seconda puntata. Non è dato sapere a quale coppia il conduttore si riferisca visto che ognuna sta vivendo, chi più chi meno, i propri drammi. Intanto in rete cominciano a fioccare rumors e pettegolezzi.