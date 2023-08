The Ferragnez 2, speciale Sanremo: ecco tutta la verità

Presto i fan de I Ferragnez potranno scoprire cos’è successo dietro le quinte dello scorso Festival di Sanremo. Tutti ricorderanno che Rosa Chemical coinvolse Fedez sul palco e lo baciò a sorpresa. Un evento di cui si è molto discusso anche perchè sembra che Chiara Ferragni si sia arrabbiata molto con il marito dietro le quinte dell’Ariston. Ma cos’è successo veramente.

La serie The Ferragnez 2 è stata arricchita d’uno special dedicato a quanto successo ai due coniugi durante la kermesse. Dopo tanti rumors e pettegolezzi finalmente Chiara e il rapper hanno raccontato la verità, l’unica attendibile, sull’accaduto. “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Le parole di Chiara arrivano dirette al cuore anche di Fedez che non manca di giustificarsi.

- Advertisement -

A quanto pare l’influencer, su cui tutti i riflettori erano puntati, è stata ferita dal fatto che Fedez ha cercato di rubarle la scena. Chiara non ha dato importanza al bacio rubato di Rosa Chemical, ma non ha potuto ignorare il fatto che Fedez ha trovato il modo di mettersi in mostra. Il confronto fra i due è durato qualche giorno, ma poi sono riusciti a superare la crisi.

Chiara Ferragni: “Mi ha fatto male”

In The Ferragnez i coniugi più famosi del web raccontano il loro quotidiano. Fedez e consorte si sottopongo anche ad una terapia di coppia rivelando tutte le falle del loro rapporto apparentemente perfetto. Nonostante i post social, una vita fatta di lusso e ricchezze, anche i Ferragnez hanno i loro problemi.

- Advertisement -

La puntata dedicata allo speciale Sanremo sarà trasmessa il 14 settembre su Prime. L’episodio è molto atteso dai tanti telespettatori della serie.