Threads: arriva il primo aggiornamento

Il nuovo social network di Meta, Threads, ha il suo primo aggiornamento su iOS che introdurrà una serie di nuove funzionalità.

Threads: cosa introduce il primo aggiornamento?

Threads festeggia il suo primo aggiornamento. Gli utenti del nuovo social network di Meta, il cui numero cresce esponenzialmente ogni giorno che passa, potranno beneficiare di tante nuove funzionalità.

Tra queste troviamo una scheda che consente di vedere chi ci sta seguendo, un’opzione per iscriversi agli utenti non seguiti, miglioramenti ai tempi di caricamento del feed delle attività. C’è anche un’opzione di traduzione per i post scritti in una lingua diversa, che fa buon uso della AI.

Le novità sono state introdotte direttamente dallo sviluppatore Cameron Roth, che ha spiegato nei dettagli le funzionalità, tra cui compare la nuova scheda “Follows”.

“Follows”

La nuova scheda “Follows” si trova nella pagina delle attività dell’app e consente di visualizzare un elenco di contatti che ci hanno seguito di recente. Si tratta fondamentalmente di un modo per individuare più facilmente i nuovi follower.

Il pulsante per tradurre i post scritti in una lingua diversa dalla nostra, invece, apparirà in fondo ai threads, accanto ai pulsanti “Mi piace”, “Rispondi”, “Ripubblica” e “Condividi”. Per godere dell’aggiornamento servirà riavviare l’app oppure attendere un po’ di tempo. Tra le novità si attende anche l’update per Android, che non si sa quando arriverà.