Ticket sanitario: dal 7 si paga con PagoPa, vediamo dove

PagoPA fa il suo debutto anche nella sanità

PagoPA come è ormai noto è il sistema realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, pagamenti elettronici CAD Art. 5 e rappresenta quindi il sistema di pagamento verso la Pubblica Amministrazione. La novità è che dal 7 gennaio, potrà essere utilizzato anche per pagare il ticket per visite ed esami specialistici.

Il servizio di pagamento PagoPA al momento è attivo solo a Parma e provincia. Pertanto coloro che dovranno sottoporsi ad esami medici in questi luoghi dovranno avvalersi di questo metodo di pagamento. E’ altresì possibile consultare sul sito ufficiale l’elenco delle amministrazioni aderenti al servizio PagoPA.

Cosa cambia e dove si paga

Dal 7 gennaio, chiunque effettui una prenotazione di una visita medica si vedrà consegnare un foglio, in sostituzione del classico MAV, contenente tutte le indicazioni per effettuare il pagamento tramite PagoPA. Invece chi ha prenotato prima del 7 gennaio potrà continuare ad utilizzare il bollettino MAV.

Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, in tabaccheria, nei bancomat, nei supermercati abilitati, con pagamenti in contanti, carte di credito, bancomat o conto corrente. Al momento del pagamento viene rilasciata una ricevuta dell’avvenuto pagamento, valida ai fini della detrazione fiscale.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.pagopa.gov.it o rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle due Aziende sanitarie di Parma (www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it).