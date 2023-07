TikTok: arrivano i post testuali

TikTok, la popolare app di video brevi, offre ora anche la possibilità di pubblicare aggiornamenti basati su testo.

La guerra dei social: TikTok come Threads

Nel tentativo di emulare piattaforme come Threads di Meta e Twitter, TikTok offre ora anche la possibilità di pubblicare aggiornamenti basati su testo.

Ci si accorge subito che i post testuali appaiono in modo simile alle Storie di Instagram visivamente parlando. Gli utenti possono infatti aggiungere un colore di sfondo, modificare il carattere del testo, aggiungere musica e adesivi. I post hanno un limite di 1.000 caratteri e gli altri utenti possono interagirvi in modo simile a come fanno con i video, quindi tramite “stitching” (creando un altro video a partire da quello originale), “dueting” (realizzando un video a risposta di un altro utente) e commentando.

Il fattore emulazione

Piattaforme come TikTok, Threads e molte altre vogliono diventare alternative a Twitter. Il social di Musk sta attraversando un periodo complesso. Perde funzioni, traffico e il suo iconico logo dell’uccellino.

Gli altri social stanno facendo di tutto per accaparrarsi gli utenti scontenti. Meta, principale concorrente di TikTok nel settore dei video brevi, ha avuto una crescita record dopo il lancio di Threads all’inizio di questo mese, profittando appunto del calo dell’avversario. La guerra dei social si fa sempre più serrata e tutti vogliono spiccare. Chi riuscirà a scalzare Twitter?