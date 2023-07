Twitter cambia logo: una “X” al posto dell’uccellino

Rivoluzioni e stranezze si susseguono in casa Twitter: Elon Musk manda in pensione l’uccellino blu e lo sostituisce con una grossa “X”.

Twitter: perché cambia logo?

Twitter potrebbe presto cambiare nome oltre al logo. Lo ha annunciato da Elon Musk durante il fine settimana, quando ha mostrato un logo “X” che per ora è provvisorio. Il celebre uccellino blu va dunque ufficialmente in pensione. Il proprietario di Twitter ha iniziato la rivoluzione dopo la mezzanotte dello scorso sabato, con un tweet in cui annunciava che “presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli“. Poi ne ha pubblicato un secondo in cui scendeva nel dettaglio e diceva: “Se questa notte verrà postato un logo X sufficientemente valido, lo adotteremo a livello globale domani“. E a quanto pare le novità non si fermano all’estetica.

- Advertisement -

La rivoluzione di Musk e soci

Nelle ore successive Musk ha continuato a commentare e rispondere agli utenti curiosi. A lui si è unita Linda Yaccarino, che pare si sia spinta oltre con un tweet in cui menziona le novità su messaggistica, pagamenti e attività bancarie potenziate dall’IA. Quel che Musk vuole fare è “creare un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità. Alimentato dall’intelligenza artificiale, X ci collegherà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare“. La rivoluzione in atto, resta da capire se gli utenti la sosterranno o meno.