TikTok e Wechat fuori dagli Stati Uniti: sono vietate dal 20 settembre

Le transazioni su WeChat e TikTok saranno vietate negli Stati Uniti dal 20 settembre. Lo rende noto con un comunicato ufficiale il Dipartimento del Commercio. Si rende esecutivo gli ordini del presidente Donald Trump firmati il 6 agosto 2020. Il motivo di una scelta così radicale è per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

“Il Partito Comunista Cinese – spiega Wilbur Ross – ha dimostrato i mezzi e le motivazioni per utilizzare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia dei divieti annunciati di US Today. Combinando le diverse disposizioni, si impedisce a queste applicazione di danneggiare gli utenti degli Stati Uniti riducendo alcune funzionalità.

Perché anche Wechat oltre a TikTok?

Tra WeChat e TikTok le minacce poste sono simili. Tutte e due i servizi di messaggistica e social network, raccolgono grandi numeri di dati degli utenti, studiano l’attività di rete, conoscono la posizione e le cronologia di navigazione e ricerca. L’accusa del Dipartimento è grave. Infatti, spiega che “ciascuno è partecipante attivo nella fusione civile e militare della Cina, ed è soggetto alla cooperazione obbligatoria con i servizi di Intelligence del PCC”.

Ecco le disposizioni precise per TikTok e WeChat

A nulla, sono valse le intenzioni di ByteDance di permettere l’ingresso societario di Oracle al 20%. L’ingresso di TikTok in Wall Street al posto di una vendita a Microsoft dei propri servizi. Dal 20 settembre saranno vietate le seguenti operazioni.