Tim Cook: “Limitiamo l’uso degli smartphone ai bambini”

Nel corso di un’intervista rilasciata a business insider, Tim Cook ha parlato del tempo trascorso dai bambini davanti agli schermi dei dispositivi mobili.

Cosa ha dichiarato Tim Cook?

Tim Cook non ha paura di dire la sua, anche se questo potrebbe generare una cattiva pubblicità per la sua azienda. Quel che ha detto a business insider, infatti, riguarda anche i dispositivi prodotti da Apple. Cook ha dichiarato senza mezzi termini come la pensa riguardo ai bambini che utilizzano i dispositivi mobili. Nello specifico, l’amministratore delegato di Apple, crede che i bambini passino troppo tempo dinanzi ad uno schermo. Già in precedenza Cook aveva stigmatizzato la dipendenza da tecnologie e da social dei bambini, affermando che non vuole che le persone “utilizzino troppo i dispostivi prodotti da Apple”. Ecco perché l’azienda dispone degli strumenti per limitarne l’utilizzo.

Gli strumenti di Apple

Proprio per evitare queste dipendenze di cui parla Cook, Apple mette a disposizione degli utenti alcuni strumenti. Tra questi ci sono quelli del blocco delle applicazioni dopo un tempo preimpostato. Cook non vuole che le persone utilizzino troppo i telefoni. Né lui né l’azienda vogliono incentivarne l’utilizzo. Siamo in un’epoca in cui la dipendenza dai dispositivi mobili, dai social e dalla tecnologia in generale sembra proliferare.