Tim Summer Hits anteprima: Mengoni e Elodie incantano Roma

Le prime due puntate del Tim Summer Hits 2023 andranno in onda su Rai Uno il 25 Giugno e il 5 Luglio, ma sono state registrate lo scorso weekend. Prima tappa del rinomato contest Roma, Piazza del Popolo ha ospitato la manifestazione condotta quest’anno d’Andrea Delogu e Nek, quest’ultimo ha preso il posto di Stefano de Martino.

Tanti gli ospiti presenti nella bellissima cornice della piazza romana, artisti che vivranno un’estate itinerante pronti a promuovere i loro pezzi. Brani che sono già un cult e si stanno conquistando il titolo di tormentoni estivi. Tra questi anche Pazza Musica, presentata a Che tempo che fa, da Marco Mengoni e Elodie. I due artisti insieme sono un’esplosione di talento ma anche di glamour.

Entrambi reduci del successo del Festival di Sanremo 2023 dove Mengoni ha vinto, mentre Elodie ha conquistato le hit con la sua Due. Pazza musica è un brano ritmato, tutto da ballare e i due artisti lo interpretano alla perfezione coinvolgendo il pubblico che li osanna in modo entusiasmante. Il duetto è coinvolgente e anche la scelta dei look è perfetta: Mengoni opta per un outfit monocolore, mentre l’ex allieva d’Amici sceglie un mini shorts stringato ai lati, t-shirt bicolore e tacchi a spillo: perfetti i capelli sciolti e il make up acqua e sapone.

Elodie e Marco Mengoni duetto glamour

Elodie e Marco Mengoni non sono solo perfetti come duetto musicale. Esaltano i fans con i loro outfit sempre ricercati e da imitare. Nella seconda uscita al Tim Summer Hits hanno infatti optato per un look coordinato optando entrambi per un total black in pelle. Mengoni ha scelto pantaloni larghi e canotta.

Elodie è un’esplosione di sensualità con i pantaloni in pelle, e body con tagli sui fianchi. Il tutto completato sempre da tacchi altissimi. Insomma il duo ha incantato Roma e ha fatto esplodere il pubblico presente che non ha potuto far altro che condividere le immagini sui social.