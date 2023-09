Tirocini presso la Corte dei Conti Europea, per universitari e laureati. Sessione marzo 2024, domanda entro il 31 ottobre

È possibile candidarsi fino al 31 ottobre per una sessione di tirocinio presso la Corte dei Conti europea.

Gli stage sono rivolti a candidati laureati e laureandi, ovvero studenti universitari che hanno concluso almeno quattro semestri di studi e in un campo rilavante per svolgere il tirocinio ECA. Gli stage sono coperti da compenso mensile da 1500 euro.

Domande online

Le domande per svolgere il tirocinio presso la Corte dei conti europea dal 1 settembre al 31 ottobre sono per la sessione di marzo 2024, lo stage può durare diversi mesi. L’ECA offre tre sessioni annuali di tirocinio, le prossime domande si potranno inviare dal 1 dicembre 2023 al 31 gennaio 2023 per la sessione di maggio. Ecco la pagina da seguire per trovare i link online per le domande.

Come si svolge il tirocinio

Le domande di tirocinio vengono accettate per queste aree di lavoro: audit, traduzione, comunicazione, amministrazione generale, informatica e gestione delle biblioteche. Sono molto richieste candudature nei settori Audit It e scienza dei dati. Ogni tirociniante viene seguito da un supervisore, ha il ruolo di occuparsi della buona integrazione del partecipante e monitorare il progresso professionale.

Il lavoro consiste nel supportare un team di revisori professionisti mentre analizzano l’impatto delle politiche dell’Ue e suggeriscono miglioramento o controllano la regolarità delle transazioni alla base dei conti dell’UE. Possibilità di viaggiare in diversi paesi europei durante lo stage per lavorare affianco dei revisori. Il tirocinio è finalizzato a consentire a quante più persone possibile di acquisire esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione dell’Ue.

Richiesta ottima conoscenza di una lingua ufficiale europea, conoscenza soddisfacente di una seconda. In caso di selezione, richiesti: certificato fedina penale, certificato medico per idoneità lavoro, in caso di disabilità, lettera del medico.