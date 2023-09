Tiziano Ferro annuncia la separazione dal marito: “L’ho affrontata in silenzio”

Tiziano Ferro affida ai social l’annuncio della fine del suo matrimonio con Victor Allen. I due si sono sposati dopo tre anni di relazione, prima hanno celebrato le nozze a Los Angeles e in seguito hanno detto il loro si anche in Italia. Una relazione stabile e apparentemente felice tanto che è stata perfezionata dall’arrivo di due bambini Margherita e Andreas, che hanno pochi mesi di distanza.

Oggi Tiziano ha deciso di rivelare che da qualche mese sono state avviate le pratiche del divorzio e in modo civile lui e il marito hanno deciso di porre fine al loro rapporto. Sono concentrati solo sul bene del figli e sulla loro serenità e ogni scelta sarà fatta pensando a loro: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche di divorzio”.

Il cantante, che è reduce da una tournèè italiana di successo, ha poi aggiunto: “E’ un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia”. Ferro è con i figli e non se la sente di lasciarli, per questo ha annullato tutti i suoi prossimi impegni: “Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita.”

Tiziano Ferro: “E’ un momento delicato”

Il cantante di Latina non ha nascosto d’essere molto provato. Fa appello all’affetto dei fans che lo hanno sempre sostenuto e dato la forza d’affrontare i momenti difficili. Seppur ha fatto un tour contro il parere dei medici, ora non si tratta di lui ma dei figli e non riesce a lasciarli. Tiziano ha rivelato anche il suo ottimismo. E’ certo che questo momento passerà:

Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libero, della mia vita… Della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza”.