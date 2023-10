Tiziano Ferro confessa: “Affrontare un divorzio non è mai bello, ma…”

Alla vigilia dell’uscita del suo primo romanzo “La felicità al principio” Tiziano Ferro è tornato sui social per parlare della crisi sentimentale che lo ha coinvolto. Nei giorni scorsi ha annunciato la separazione dal marito Victor Allen, un addio che ha sorpreso tutti visto che i due sono sempre apparsi molto affiatati.

Genitori di due splendidi bambini, Margherita e Andreas, i due hanno deciso di porre fine al loro matrimonio. Tiziano Ferro ha annullato tutti i suoi impegni per rimanere negli Stati Uniti con i figli in questo momento molto delicato per loro. In queste ore il cantante è tornato sui social e ha provato a fare chiarezza sull’accaduto. Gli dispiace che questo momento di crisi coincida con l’uscita del suo romanzo. Ha poi parlato dei figli dei separati citando sia chi resta insieme per la famiglia e chi invece sceglie la rottura sempre per il bene dei bambini:

“C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini.” Ferro non nega che non è un momento facile, ma sta pensando ad un futuro positivo per i bambini.

Tiziano Ferro: “Invidio chi si è separato in pace assoluta“

“In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta”, ha dichiarato l’artista che non ha nascosto i disagi procurati da questa situazione. Ferro ha poi rivelato perchè non può venire in Italia a promuovere il libro:

“Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”. Il cantante continua a credere nell’amore e nei sentimenti, e proprio perchè ci crede ha deciso di porre fine al suo matrimonio.