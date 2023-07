Tommaso Zorzi, la sorella Gaia drogata in discoteca: ecco cos’è successo

Oggi 25 anni Gaia Zorzi, sorella di Tommaso e nota al pubblico proprio per essere apparsa in tv come sostenitrice dell’influencer durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, ha raccontato d’essere stata drogata in discoteca. In questi giorni che si parla di nuovo d’abusi in seguito all’assunzione inconsapevole di droghe, Gaia ha ritenuto opportuno raccontare la sua esperienza.

Sui social la sorella di Tommaso Zorzi ha rivelato che nel periodo in cui andava all’università usciva spesso la sera. Una volta in un locale ha accettato un drink da due sconosciuti ed è stata drogata: “Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo”.

La giovane ha poi precisato: “Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. A quanto pare ho perso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi sono svegliata il giorno dopo alle 13 in ospedale”. Gaia deve la sua incolumità alle coinquiline che non l’hanno mai lasciata sola: “Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata. Rimase pure in ospedale fino alle sei di mattina (quando le dissero che probabilmente mi sarei svegliata tardi e le conveniva tornare a casa)”.

Gaia Zorzi: “Nel mio sangue trovarono della droga”

La sorella di Tommaso Zorzi ha rivelato che nel suo sangue trovarono una droga, una sorta di sedativo:

“Trovarono nel mio sangue Rohypnol un sedativo conosciuto come ‘date drug’. Anni dopo questo locale chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scoprì che erano i …. a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca”. Gaia ha ritenuto opportuno condividere la sua esperienza proprio per aiutare le giovani ragazze ad essere più diffidenti.