Tonno in scatola: ecco il migliore secondo Altroconsumo

Il tonno in scatola è tra gli alimenti maggiormente consumati dagli italiani. E’ un prodotto ideale per pasti veloce, ha notevoli principi nutrizionali, ed un molto saporito. Tuttavia in commercio esistono tantissime tipologie di tonno in scatola prodotte da diverse aziende. Ma qual è la migliore? Quale prodotto soddisfa i criteri di qualità e quelli di convenienza?

A queste domande ha risposto Altroconsumo che ha recentemente redatto la classifica dei tonni in scatola migliori in commercio e quella sul latte che trovate qui. La nota associazione ha testato una serie di marche e le ha sottoposte ad alcune prove. Dall’analisi dell’etichetta, all’uso dell’imballaggio, alla provenienza e freschezza del prodotto oltre all’analisi delle caratteristiche organolettiche.

Il tonno in scatola proviene prevalentemente da Indonesia, Filippine, Papua Nuova Guinea e Australia e la lavorazione avviene soprattutto sulle navi. Viene seguito un apposito procedimento di lavaggio e congelamento e una volta a terra il tonno viene decongelato, sempre nel rispetto delle regole, per essere rapidamente scatolato. Di seguito la lista redatta d’Altroconsumo. Il tonno migliore costa solo 2,55 euro.

Tonno in scatola, ecco qual è il migliore

La lista redatta da Altroconsumo ha sorpreso ancora una volta. L’associazione è riuscita a identificare il tonno in scatola di qualità ma anche conveniente. Ecco chi ha conquistato il podio.

Tonni che hanno ottenuto una qualita ottima

As do Mar trancio intero (Prezzo medio di 5,39 €)

As do Mar all’olio d’oliva (Prezzo medio 4,13 €)

Selex all’olio di oliva (Prezzo medio 2,55 €)

Callipo all’olio di oliva (Prezzo medio 4,10 €)

Fratelli Carli all’olio di oliva (Prezzo medio 3,40 €)

Qualità buona

Rio Mare all’olio di oliva pescato a canna (Prezzo medio 5,00 € )

Consorcio in olio di oliva (Prezzo medio 7,40 € )

Conad Piacersi leggero in una goccia di olio di oliva (Prezzo medio 3,71 €)

Nostromo all’olio di oliva (Prezzo medio 3,20 €)

Angelo Parodi in olio di oliva (Prezzo medio 4,25 €)

Rio Mare all’olio di oliva (Prezzo medio: 4,92 €)

Nostromo basso in sale all’olio evo (Prezzo medio 3,45 €)

Tonni con valutazione qualità media

Nixe di Lidl (Prezzo medio 1,99 €)

Mareblu Leggero (Prezzo medio 2,82 €)

Mareblu Vero sapore (Prezzo medio 3,93 €)

Carrefour a pinne gialle (Prezzo medio 3,17 €)

Pescantina all’olio evo (Prezzo medio 4,30 €)

Maruzzella in olio di oliva – maggiore contenuto di mercurio (Prezzo medio3,24 €)

Athena di Eurospin (Prezzo medio 0,69 €)

Fonte: Altroconsumo