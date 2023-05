Torna il Bonus tv: tutto quello che devi sapere

Torna attuale il Bonus tv, utile a sostituire le vecchie tv in vista dello Switch Off.

Bonus tv: quando scade?

Il bonus tv scadrà il 31 dicembre 2023. L’agevolazione è riservata a chi ha più di 70 anni e una pensione che arrivi sino a 20.000 euro annui. Prima della scadenza potrebbe anche arrivare il cosiddetto bonus tv con rottamazione, stabilito 2 anni fa con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Mancherebbero solo i dettagli, ma il decreto per il bonus sarebbe già pronto. Il Governo avrebbe già stanziato circa 90 milioni di euro per sostenerlo. Per ottenere il bonus bisognerà consegnare o rottamare in un centro raccolta RAEE una vecchia televisione incompatibile con il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2. Questo dà diritto, ai soggetti richiedenti con i requisiti necessari, di ottenere uno sconto immediato fino a 100 euro sull’acquisto di un nuovo televisore compatibile con il codec HEVC Main-10. La gran parte delle tv vendute prima del dicembre 2018 non è compatibile con il nuovo digitale.

Bonus tv: i requisiti per ottenerlo

Per ottenere il bonus tv bisogna avere determinati requisiti. Oltre ad avere 70 anni e una pensione che arrivi sino a 20.000 euro annui, bisogna essere in regola con il pagamento del canone Rai o esentati. L’agevolazione viene erogata una volta per famiglia. L’importo sarà il 20% del prezzo della nuova televisione, sino a un massimo di 100 euro. Non si sa ancora se chi ha già ricevuto uno dei precedenti bonus tv potrà chiederlo ancora. Il precedente bonus con rottamazione del 2021 non prevedeva limiti di reddito. Dalle indiscrezioni diffuse dai quotidiani nazionali si sa che il nuovo bonus potrebbe arrivare in vista del Natale o a inizio 2024. Di certo arriverà prima del tanto atteso e, per qualcuno temuto, Switch Off.

Lo Switch Off

Lo Switch Off è il processo che permetterà il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale. La transizione al digitale suscita clamore e interesse perché, oltre a essere la tipologia di televisione più usata dalla popolazione, non prevede una coabitazione delle due tecnologie. Le case degli italiani con un televisore non compatibile con il Digitale Terrestre DVB-T2 sono ancora molte. Dal momento che le associazioni di categoria che hanno investito in questa transizione spingono perché lo Switch Off avvenga il prima possibile, il nuovo bonus per le tv non dovrebbe tardare ad arrivare.