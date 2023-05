Toro scatenato torna al Cinema, solo dall’8 al 10 maggio in 4K

Dall’8 al 10 maggio, per celebrare il restauro in 4K della pellicola, Lucky Red è orgogliosa di riportare sul grande schermo uno dei pilastri della storia del Cinema:

l’indimenticabile Toro Scatenato di Martin Scorsese, con protagonista un Robert De Niro da Oscar. Trova la tua sala (anche in versione originale sottotitolata) e prenota il tuo posto!

Uscito nel 1980,

il film segna la quarta collaborazione tra il regista e Robert De Niro, che qui veste magistralmente i panni di uno dei più grandi pugili di sempre, il tormentato Jake LaMotta, nella sua parabola di ascesa e caduta, ruolo che gli è valso il suo secondo Oscar.

Una storia fatta di sconfitta e resistenza, luce e buio, sofferenza e speranza, capace di diventare sul grande schermo universale ed eterna.

Tre giorni per riscoprire e apprezzare per la prima volta nella splendida versione restaurata un film senza tempo.

Continuiamo ad emozionarci ogni volta che, sulle note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, l’ombra di LaMotta comincia a saltellare in ralenty sul ring, ogni volta che si consuma un episodio di violenza, catturati dalle brutali immagini intrise di dolore e l’avvolgente fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, ogni volta che ci soffermiamo sul montaggio di Thelma Schoonmaker, vincitrice del suo primo Oscar per questo film.