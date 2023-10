Il torrone di mandorle e semi di sesamo è un dolce tradizionale che unisce il gusto ricco delle mandorle con la croccantezza dei semi di sesamo, arricchito dalla dolcezza del miele e dello zucchero. Questa versione, preparata in friggitrice ad aria dalla nostra Tania Falcone, garantisce una consistenza croccante senza aggiunta di olio. Ecco come realizzarlo in soli 18 minuti.

E se ti sei perso le nostre ricette golose prova anche le mandorle caramellate in friggitrice ad aria.

Ingredienti torrone di mandorle e semi di sesamo in friggitrice ad aria

120 g di mandorle

30 g di semi di sesamo

60 g di zucchero

60 g di miele

Spruzzata d’acqua

Essenza di arancia

Procedimento

In una pentola, sciogliete il miele e lo zucchero a fuoco basso. Aggiungete le mandorle e i semi di sesamo tritati, mescolando bene. Aggiungete anche qualche goccia di essenza di arancia per un tocco aromatico.

Versate il composto ottenuto in una teglia aggiungendo un po’ d’acqua, e mescolate.

Cottura

Posizionate la teglia con il composto in friggitrice ad aria pre-riscaldata e cuocete a 185°C per 18 minuti. Dopo 10 minuti di cottura, girate il torrone 3 o 4 volte per garantire una cottura uniforme. Una volta terminata la cottura, lasciate il torrone nella teglia fino a completo raffreddamento. Dopodiché, tagliatelo a pezzetti secondo le dimensioni desiderate.

Il risultato sarà un torrone croccante e gustoso, perfetto da gustare come dolce tradizionale o come regalo fatto in casa per familiari e amici.

Consigli

Potete anche tostare le mandorle e I semi di sesamo a 180 gradi per 3 minuti sempre in friggitrice ad aria.