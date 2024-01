Torta al cioccolato con latte in friggitrice ad aria

La torta al cioccolato è un dolce irresistibile, ma cosa succede se vogliamo prepararla in modo leggero e senza uova? La soluzione arriva dalla friggitrice ad aria, che permette di ottenere una consistenza soffice e un sapore delizioso senza l’aggiunta di uova. Scopriamo insieme come realizzare questa golosità senza rinunciare alla bontà! Prova anche una ricetta per San Valentino.

Ingredienti torta al cioccolato senza uova

65 g di cacao amaro

225 g di zucchero

200 g di farina 00

400 ml di latte intero

50 ml di olio

Vanillina o vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo

Procedimento

Inizia miscelando le polveri: cacao amaro, zucchero, farina e lievito. Aggiungi poi i liquidi: latte intero, olio e vanillina o vaniglia per un tocco aromatico. Mescola bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

- Advertisement -

Cottura

Versa l’impasto in una teglia da 20/22 imburrata e infarinata e preriscalda la friggitrice ad aria a 200 gradi per 3 minuti.

Inserisci la teglia e cuoci a 160 gradi e cuoci per circa 40 minuti. Controlla a 30 minuti la cottura con uno stuzzicadenti, assicurandoti che esca pulito per garantire la perfetta consistenza della torta.

- Advertisement -

Consigli

Sperimenta con l’aggiunta di frutta fresca o frutta secca per personalizzare il tuo dolce.

Decora la torta con una spolverata di zucchero a velo o una glassa al cioccolato per un tocco extra di dolcezza.