Vuoi sperimentare qualcosa di nuovo? Ecco la torta al limone soffice cotta nella friggitrice ad aria, il dolce perfetto per stupire tutti. Questa ricetta con la combinazione fresca e acidula del limone, e la sua consistenza soffice sarà irresistibile. Ora non ti resta che provarla, ecco come preparare questa squisita torta.

Ingredienti torta al limone soffice in friggitrice ad aria

150 g di farina 00

100 di fecola di patate o amido di mais

130 g di zucchero

130 g di latte

110 g di olio di mais

2 uova grandi temperatura ambiente

Scorza e succo di un limone bio piccolo

10 g di lievito per dolci vanigliato

Procedimento

Inizia montando bene le uova con lo zucchero. Questo passo è cruciale per garantire una consistenza soffice alla tua torta. Aggiungi a filo i liquidi, ovvero il latte e l’olio di mais. Passa poi alle polveri setacciate – farina, fecola di patate e lievito. Aggiungi anche la buccia e il succo di limone per quel tocco fresco e aromatico.

Prepara una teglia da 20 cm di diametro, preferibilmente antiaderente e leggera. Imburra e infarina cosi eviterai che il dolce si attacchi in cottura. Prova a realizzare anche i biscotti al limone in friggitrice ad aria.

Cottura

Metti l’impasto nella teglia preparata e cuoci a 160°C per i primi 30 minuti. Ricorda di fare la prova stecchino per assicurarti che la torta sia cotta uniformemente.

CLICCA QUI –>> SEGUI IL NOSTRO CANALE WHATTSAPP PER RICEVERE GRATIS LE RICETTE

Canale whattsapp Ricettefriggitricearia.it

Consigli

Una glassa al limone può aggiungere un tocco extra di freschezza e intensificare il sapore della tua torta. Ecco come preparare la glassa.

Ingredienti glassa al limone

200 g di zucchero a velo

Succo di mezzo limone

Scorza grattugiata di un limone piccolo

Procedimento

In una ciotola, setaccia lo zucchero a velo per evitare grumi. Aggiungi il succo di limone gradualmente, mescolando costantemente fino a ottenere una consistenza liscia e spalmabile.

Aggiungi la scorza grattugiata di limone per intensificare il sapore e mescola bene.

Potete realizzare con lo stesso impasto anche un plumcake. Oppure sostituire il limone con un arancia.

Sliced lemon pound cake with white icing and lemons

Dopo aver sfornato e raffreddato la tua torta, puoi versare la glassa uniformemente sulla sua superficie. Lascia che la glassa si solidifichi leggermente prima di tagliare e servire la torta. Questo tocco finale renderà la tua torta al limone ancora più invitante.