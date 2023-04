Torta alle noci senza lievito, gusto e sapore intenso

La torta alle noci è un dessert molto popolare e goloso. Ricco di ingredienti naturali ha un sapore intenso, ma anche leggero ed è facilmente digeribile. L’uso delle noci lo rende un dolce anche ricco di principi nutritive naturali, di conseguenza consumato in modo equilibrato ha degli effetti anche benefici.

È dolce classico e si prepara in pochi minuti, basta seguire qualche piccola accortezza e le indicazioni in ricetta. Una fetta di torta alle noci è perfetta a fine pasto, ma anche per una merenda in casa con le amiche e in queste giornate di freddo è sicuramente un dolce gradevole. Il suo gusto intenso conquista e lascerà tutti senza parole. Di seguito gli ingredienti e le modalità per realizzare una torta alle noci salutare. Provate anche il nostro tortino alle noci in friggitrice ad aria.

Ingredienti torta alle noci

300 g di noci sgusciate e tritate

300 g di zucchero

8 uova

6 cucchiai di farina

1/2 bicchiere di amaro o nocino

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

Procedimento

Per preparare la torta alle noci, iniziate sbattendo i tuorli con lo zucchero utilizzando uno sbattitore elettrico, in un’altra ciotola montate gli albumi a neve. Unite gli albumi ai tuorli e mescolateli con una spatola dal basso verso l’alto senza smontarli.

A questo punto tritate le noci con 50 g di zucchero ( che avrete preso dai 300 g indicati negli ingredienti )fino a renderle fini.

Aggiungete la farina passata al setaccio, il cacao, le noci tritate e infine l’amaro o il nocino senza esagerare, amalgamate il tutto utilizzando una spatola o cucchiaio in legno.

Continuate a mescolare finché tutto l’impasto non risulti omogeneo. Versate l’impasto nella teglia imburrata e infarinata, usate una teglia bassa e larga poichè la torta non dovrà alzarsi in altezza ma resterà bassa. Infornate a 160° (forno statico) per 60 minuti.

Consigli

Fate raffreddare la torta alle noci e spolverate sopra lo zucchero a velo oppure glassatela con del miele e delle noci intere. Potete aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato fondente.

Non frullate troppo tempo le noci altrimenti rilasceranno il loro olio e la farina diventerà una pasta cremosa. Utilizzate le uova a temperatura ambiente.

Potete sostituire le noci con nocciole, pistacchi o mandorle o noci pecan.

Quanto si conserva la torta di noci?

La torta di noci si conserva massimo 4 giorni sotto una cupola di vetro per dolci.

Provatela in friggitrice ad aria

Potete provare la torta anche in friggitrice ad aria, in questo caso fate metà dose e impostate la temperatura a 160 gradi per circa 35 minuti. I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate, quindi consigliamo di fare la prova stecchino se esce asciutto il dolce è pronto.

