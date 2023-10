Torta di castagne in friggitrice ad aria, prova questo delizioso dolce autunnale

L’autunno è una stagione magica, ricca di colori caldi e sapori accoglienti. Tra le prelibatezze tipiche di questo periodo, la torta di castagne in friggitrice ad aria spicca come un vero piacere per il palato. Segui il procedimento passo passo nella creazione di una torta golosa e facile da realizzare.

La differenza tra castagne e castagne matte

Nel mondo della cucina autunnale, il termine “castagne” può spesso risultare ambiguo. È importante notare che esistono due tipi principali di castagne: le classiche castagne e le meno conosciute “castagne matte“. La distinzione tra queste due varietà gioca un ruolo significativo nella preparazione della torta di castagne. Mentre le castagne sono conosciute per la loro dolcezza e sapore distintivo, le castagne matte hanno una nota più terrosa e un profumo leggermente diverso. È essenziale notare che le castagne matte, a differenza delle castagne classiche, non sono adatte al consumo umano a causa del loro contenuto di amido tannico.

La cucina è arte

Ora non resta che provare questa deliziosa torta, e se adori le castagne arrostite prova la nostra ricetta.

Ingredienti torta di castagne in friggitrice ad aria

180 g polpa di castagne lesse

200 g di panna da cucina

100 g di farina

120 ml di olio di girasole

150 g di zucchero di canna

2 uova grandi

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di cacao amaro

Vaniglia

Procedimento

Iniziate sbucciando e pelando le castagne che avete precedentemente lessato e fatte raffreddare.

Frullate le castagne con l’olio di girasole fino a ottenere una crema omogenea. Questa crema donerà alla torta il suo caratteristico sapore di castagne.

In una ciotola, montate le uova con lo zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete la crema di castagne la miscela di uova e zucchero, la panna da cucina mescolando delicatamente.

Aggiungete la farina, il cacao amaro, il lievito per dolci e la vaniglia (quantità a piacere) al composto. Continuate a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

CLICCA QUI –>> SEGUI IL NOSTRO CANALE WHATTSAPP PER RICEVERE GRATIS LE RICETTE

Canale whattsapp Ricettefriggitricearia.it

Cottura

Preparate una teglia adatta e imburrratela e infarinatela. Versate il composto nella teglia.

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 160°C. Mettete la torta all’interno e cuocetela per circa 40 minuti, o fino a quando risulta dorata e un inserto esce pulito quando inserito nel centro.

Una volta cotta, sfornate la torta e fatela raffreddare completamente. Decorate la vostra torta con zucchero a velo. Potete aggiungere panna montata o gocce di cioccolato fondente.