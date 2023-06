Torta di ciliegie in friggitrice ad aria, soffice e buonissima

Oggi vi presento una deliziosa torta alle ciliegie in friggitrice ad aria, perfetta per sfruttare al meglio la stagione di questo frutto succoso e dolce. La scelta delle ciliegie giuste è fondamentale per ottenere un dolce delizioso, quindi assicuratevi di utilizzare ciliegie mature e di alta qualità.

Optate per varietà dolci come Burlat, Ferrovia, Lapins e Sweetheart, o scegliete ciliegie scure come Regina e Stella per un sapore più intenso. Se preferite un tocco di acidità, le varietà acide come Morello o Montmorency sono perfette. Ora, non resta che realizzare la torta, e se non amate questo frutto provate la nostra torta veloce al limone in friggitrice ad aria.

Ingredienti torta di ciliegie in friggitrice ad aria

350 g di ciliegie fresche

120 g di farina 00

2 uova medie

80 g di zucchero

30 g di olio di semi

50 g di latte

10 g di lievito per dolci

Scorza di limone grattugiata

Procedimento

Lavatele le ciliegie accuratamente, eliminate il picciolo e il nocciolo. Mettete da parte le ciliegie pronte all’uso.

Prendete una ciotola capiente e sbattete le uova insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e omogeneo. Aggiungete l’olio di semi e il latte, continuando a mescolare delicatamente.

A questo punto inserite la farina setacciata e il lievito per dolci al composto di uova e zucchero. Mescolate con cura fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi. Aggiungete anche la scorza di limone grattugiata per donare un tocco di freschezza e profumo alla torta.

Incorporate delicatamente le ciliegie all’impasto, mescolando con cura per distribuirle uniformemente. Ora imburrate e infarinate una teglia adatta al cestello della vostra friggitrice, versate l’impasto e livellate.

Cottura

Impostate la temperatura a 160 gradi e cuocete la torta alle ciliegie per circa 25 minuti, o fino a quando risulterà dorata e cotta all’interno. Controllate la cottura facendo la prova dello stecchino. Ricordate che I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice che utilizzate.

Una volta cotta, lasciate raffreddare il dolce prima di servirlo. Potete spolverare sopra dello zucchero a velo.

Consigli

Per ottenere il massimo sapore e dolcezza dalla torta alle ciliegie, utilizzate ciliegie mature e di alta qualità.

Potete accompagnare il dolce con una crema pasticcera alla vaniglia.

