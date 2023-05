Uno dei pregi migliori della friggitrice ad aria, oltre a quella di poter cucinare con meno grassi, è anche la possibilità di cuocere con tempistiche decisamente inferiori a quelle di un forno normale. Dimostrazione di questo è la ricetta che vi stiamo per proporre, ovvero un’ottima torta veloce al limone con pochi ingredienti e sofficissima.

Vedrete che, per preparare una merenda semplice e veloce non ci vorrà veramente nulla. Se poi volete provare altro ecco la ricetta delle Mele al Cointreau con gelato in friggitrice ad aria, altra preparazione velocissima e gustosa.

Ingredienti torta veloce al limone in friggitrice ad aria

250 g farina 00

200 g latte intero scremato

80 g olio di semi

160 g zucchero

2 uova

1 bustina lievito per dolci

buccia di limone biologico o aroma al limone

Procedimento

In una ciotola setacciate bene la farina con il lievito per dolci e solo dopo aggiungete gli altri ingredienti. Per mescolare utilizzate una frusta a mano o elettrica e andate avanti fino a quando il composto non assumerà una consistenza omogenea e totalmente priva di grumi. Trasferite il tutto in una teglia adatta alla vostra friggitrice ad aria precedentemente imburrata e leggermente infarinata in modo che non si attacchi in cottura. Di solito si utilizza una teglia con diametro 20.

Cottura

Impostate la temperatura della vostra friggitrice ad aria a 160 gradi e preriscaldatela per 3 minuti. Inserite la torta veloce al limone nel cestello e cuocete per 40 minuti circa. Controllate la cottura con uno stecchino, perché le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a marca e potenza della vostra friggitrice.

Consigli

Prima di consumare la torta fatela raffreddare e cospargetela per un tocco di dolcezza in più, con dello zucchero a velo.

Se volete evitare zuccheri raffinati potete sostituirlo con 180 grammi di eritritolo, un ottimo dolcificante naturale.

Consigliamo di aggiungere la glassa al limone fredda e veloce, ecco la ricetta facilissima

Ingredienti:

250 g di zucchero a velo

Succo di 1 limone

Scorza grattugiata di 1 limone

2-3 cucchiai di acqua fredda

Procedimento:

In una ciotola, setacciate lo zucchero a velo per eliminare eventuali grumi. Aggiungete il succo di limone e la scorza grattugiata. Mescolate bene fino a ottenere un composto liscio. Aggiungete gradualmente l’acqua fredda, un cucchiaio alla volta, e mescolate bene dopo ogni aggiunta. Continuate ad aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza desiderata della glassa (più acqua per una glassa più liquida, meno acqua per una glassa più densa). Assicuratevi che la glassa sia omogenea e priva di grumi. La glassa al limone è pronta per essere utilizzata. Potete versarla sulla torta veloce al limone in friggitrice ad aria.

