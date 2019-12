Torta nutella biscuits, la ricetta facile

Pochi ingredienti per realizzare la torta crostata nutella biscuits

I nutella biscuits, nuovo prodotto Ferrero sta andando a ruba, tutti li cercano e tutti li vogliono. Sono divenuti il tormentone di questo mese, per questo abbiamo realizzato la ricetta originale dei nutella biscuits.

Oggi vogliamo proporvi la torta nutella biscuits, una frolla golosa alle nocciole che racchiude un morbido cuore di nutella. La nostra fans Anto La che ci delizia con i suoi dolci e salati, ci ha inviato la sua creazione Torta crostata Nutella Biscuits. Vi raccomando seguiteci e iscrivetevi al nostro gruppo di cucina Torte e Salati Facili e Veloci. Ora proviamo a realizzarla insieme

Ingredienti torta nutella biscuits

200 gr di farina 00

60 gr di farina di nocciole

100 gr di burro freddo

100 gr di zucchero

1 uovo intero

Una punta di sale

500 gr di Nutella

Procedimento della torta nutella biscuits

Primo step prepariamo la frolla

Inseriamo su un tavolo di lavoro la farina e il burro freddo a pezzetti, impastiamo creando un composto sabbioso. Aggiungiamo al centro l’uovo, poi lo zucchero e la farina di nocciole. Impastiamo così da ottenere un panetto liscio ed omogeneo ( avvolgiamo con della pellicola trasparente e lasciamo in frigo per 2 ore )

Preparazione base nello stampo e farcitura

Stendiamo 2/3 dell’impasto utilizzando un mattarello, la sfoglia dovrá avere uno spessore di 6 mm. Rivestiamo lo stampo per crostata da 22 cm. Create i bordi ben livellati. All’interno inseriamo la Nutella, uno strato abbondante.

Stendiamo la restante frolla e creiamo un disco di 18 cm, un po’ più piccolo del diametro dello stampo. Posizioniamo il disco sul ripieno di Nutella, poi creiamo la decorazione centrale, un cuore e con una lama di coltello fate dei taglietti. ( per far aderire il cuore di pasta frolla spennelliamo con latte o acqua )

Infornare a 180 gradi per 20 minuti

Lasciamo la torta Nutella Biscuits nel freezer per 20 minuti, poi inforniamo per circa 20 minuti a 180 gradi. Il trucco del freezer servirà ad ottenere una nutella cremosa al taglio, non si seccherá durante la cottura

Un accorgimento non sfornatela dallo stampo subito ma attendete che si raffreddi, eviterete che si rompa. Vi raccomando di seguirci per altre entusiasmanti ricette. Attivate le notifiche così da non perderne mai una.