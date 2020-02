Traduttore inglese italiano: quali sono i migliori oltre google traduttore

Il servizio traduzione online più famoso ed utilizzato è Google Traduttore, ma non è sempre la scelta migliore in quanto, nonostante i continui aggiornamenti e migliorie, non è sempre affidabile e non costituisce sempre la scelta più indicata. Ci sono delle alternative altrettanto utili e funzionali, che si differenziano per le funzionalità e le occasioni di utilizzo, come alcuni tra i migliori traduttori inglese italiano.

I traduttori online gratis

tradurre testi dall’inglese all’italiano è ormai semplice grazie ai traduttori online gratuiti. Tra i migliori troviamo:

DeepL Translator offre solo sette lingue tra cui scegliere, tuttavia è uno dei più affidabili in rete ed è in grado di completare automaticamente le frasi inserite Appare anche la definizione del termine in fondo alla pagina.

QTranslate è un applicazione completamente gratuita anche se serve una connessione internet per il suo utilizzo. Traduce qualsiasi testo. Inoltre utilizza per le traduzioni servizi come Google translate o Babylon.

Babelfish veniva utilizzato prima dell’avvento di Google Translate, ma oggi è finito nel dimenticatoio. Forse perché presenta una scelta limitata (solo 14 lingue e un massimo di 300 parole da poter tradurre simultaneamente).

Lexicool offre un servizio gratuito di traduzione automatica in diverse lingue. Di facile utilizzo traduce facilmente testi e parole.

Bing Traduttore è un servizio Microsoft che individua automaticamente la lingua mentre si digita il testo o si pronuncia attraverso il microfono. È disponibile in più di 60 lingue, molto affidabile e facile da utilizzare.

SDL Free Translation può tradurre gratuitamente alcuni testi in ben 45 lingue, ma consente anche di caricare i documenti interi ed avere un preventivo per la traduzione simultaneamente.

Dictionary.com è, come suggerisce la parola, un dizionario. Pertanto, consente di tradurre solo fino ad un massimo di 300 parole ed è maggiormente indicato per la traduzione di un singolo termine per volta.

ImTranslator è davvero un ottimo sito, in quanto offre la possibilità di confrontare diverse traduzioni tra PROMT, Google e Microsoft. Inoltre, c’è la possibilità di tradurre nuovamente il testo nella lingua originale (Back Translation) per verificare l’accuratezza di quanto appena tradotto.