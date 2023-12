Tre bandi di concorso per diventare allievi ufficiali. Scandenze e come partecipare

Sul portale del Ministero della Difesa e reperibili anche sul sito inPA, presenti tre bandi di concorso diversi per diventare allievi ufficiali nel 2024 per esercito, aeronautica e marina militare. Si entra in accademia, vediamo le principali informazioni per i tre bandi di concorso, partendo dalle scadenze.

Concorso accademia esercito 2024

Il nuovo concorso Accademia esercito 2024 è stato indetto per l’ammissione di 151 allievi ufficiali al primo anno del 206° corso dell’Accademia Militare, anno 2024/2025. Gli allievi scelti avranno la possibilità di frequentare l’Accademia Militare di Modena, titolo di studio richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il termine per l’invio della candidature è fissato al 29 gennaio 2024. Ecco uno dei link ufficiali dove puoi scaricare il bando e anche inviare la domanda. I posti disponibili sono in Armi e Corpi dell’Esercito (Armi varie, Arma dei trasporti e dei materiali e Corpo degli ingegneri); Corpo di commissariato; Corpo sanitario (corso di medicina e chirurgia e corso di medicina veterinaria). La selezione prevede diverse prove scritte e prove di efficienza fisica, accertamenti attitudinali, psicofisici, linguistici e culturali. Previsto un tirocinio con sede a Modena e anche a Foligno.

Concorso accademia aereonautica 2024

Il secondo concorso indetto dalla Difesa che riportiamo è quello per l’Accademia Aeronautica militare. Selezione di 130 allievi ufficiale alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia. Anche qui, procedura rivolta a diplomati o a chi conseguirà il diploma al termine dell’anno scolastico 2023-2024. Candidatura possibile dal 15 dicembre 2023 fino al 13 gennaio 2024, gli allievi scelti potranno frequentare l’Accademia aeronautica di Pozzuoli. Ecco il link per inviare la domanda e leggere tutto il bando: https://concorsi.difesa.it/am/accademia/2024/Pagine/home.aspx. I posti disponibili sono suddivisi in ruoli: Ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota: n. 60 posti; Ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica: n. 28 posti; Ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: n. 20 posti; Ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: n. 10 posti; Ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: n. 12 posti.

Concorso Marina Militare: accademia Navale 2024

Anche il bando di concorso Accademia Navale 2024 è disponibile sul sito del Ministero della Difesa, questo è il link per scaricare il bando e inviare la domanda. L’ammissione è per 153 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale, anno 2024-2025. Necessario diploma di istruzione secondaria di secondo livello. Gli allievi frequenteranno l’Accademia Navale di Livorno. Candidature da inoltrare dal 15 dicembre 2023 fino al 13 gennaio 2024. Posti disponibili in queste categorie: stato maggiore, genio della marina, commissariato militare marittimo, capitanerie di porto (posti in corpi vari), corpo sanitario militare marittimo. Anche qui, la selezione prevede diverse prove scritte, attitudinali e fisiche, poi tirocinio per tutti i corpi a Livorno presso l’Accademia Navale.