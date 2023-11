Tremenda alluvione in Toscana: il governo prepara l’emergenza nazionale

La tremenda alluvione che ha colpito la Toscana e più in generale il nostro paese ha già causato delle vittime. Infatti, tra Toscana, Friuli e Veneto si contano già cinque vittime e diversi dispersi per non parlare dei danni strutturali che al momento sono incalcolabili.

Le immagini che arrivano dalla Toscana sono terribili: fiumi esondati, interi paesi allagati e danni alle infrastrutture. L’acqua ha invaso tutto: Fucecchio, Figline di Prato, Lamporecchio sono solo alcuni dei comuni maggiormente colpiti dall’alluvione.Le province più colpite sono state quelle di Prato, Pistoia e Firenze: in tutto 40 mila persone non hanno ancora accesso all’energia elettrica.

Dichiarato Stato di emergenza regionale

L’allerta arancione proseguirà fino alle 18.00 e il governatore della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. Lo stesso governatore ha fatto sapere di aver parlato con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che il governo si sta attivando per portare in Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale.

La Protezione Civilie è in stato di allerta e le prime squadre di volontari sono arrivati in Toscana. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inviato delle squadre locali squadre anfibie da Lombardia, Piemonte, Marche, Lazio, Basilicata e Campania.

La Guardia Costiera ha messo a disposizione un elicottero che è stato utilizzato per il trasporto di un ferito dai Campi di Bisenzio mentre sono in arrivo ulteriori squadre con idrovore che dovrebbero essere attive a breve.

L’Italia si sta mobilitando per aiutare la Toscana colpita da una tremenda alluvione.