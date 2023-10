Trenitalia cerca nuovi capitreno e macchinisti, giovani diplomati e neolaureati

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta cercando personale per una serie di nuove posizioni in varie località italiane. Le opportunità di lavoro all’interno di Ferrovie dello Stato offrono una vasta gamma di posizioni, ciascuna con requisiti specifici. Ecco un elenco delle offerte di lavoro più recenti trovate nella pagina ufficiale lavora con noi.

Macchinisti a Bologna

Opportunità di lavoro per giovani dai 18 ai 29 anni con diploma tecnico di scuola superiore. Se siete residenti in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova, potreste avere la possibilità di diventare macchinisti presso la sede di Bologna. Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2023.

- Advertisement -

Operatori di Controlli antievasione a Bologna

Opportunità di lavoro per giovani dai 18 e 29 anni e possedete un diploma di scuola superiore (indipendentemente dall’indirizzo) e la residenza certificata in Emilia Romagna, potreste essere interessati a lavorare come operatori di controlli antievasione a Bologna. Anche in questo caso, le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2023.

Tecnici di manutenzione rotabili a Verona

Se avete un diploma e almeno 5 anni di esperienza nel ruolo, oltre all’abilitazione necessaria per svolgere autonomamente le manutenzioni, potreste considerare una posizione come tecnico di manutenzione rotabili a Verona. Le candidature per questa posizione sono aperte fino al 16 ottobre 2023.

- Advertisement -

Ingegneri di manutenzione rotabili junior a Trieste e Alessandria

Opportunità per neolaureati in ingegneria con una conoscenza almeno a livello medio della lingua inglese, potreste candidarvi per la posizione di ingegnere di manutenzione rotabili junior a Trieste o Alessandria. Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre 2023.

Recruiting Day FS

Ferrovie dello Stato organizza giornate di recruiting per assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e nelle altre società del Gruppo. Questi eventi si svolgono principalmente a Roma e sono rivolti principalmente a laureati.

Tante le opportunità di inserimento sia per giovani, anche senza esperienza, che per professionisti esperti in vari settori. Le assunzioni di Ferrovie dello Stato si rivolgono in particolare a studenti e neolaureati in ingegneria, economia, discipline giuridiche ed umanistiche. Per queste figure, sono previsti programmi di formazione e sviluppo nelle diverse aree aziendali.

Università e Master specialistici

Il Gruppo Ferrovie dello Stato collabora con diverse università per favorire l’inserimento professionale dei laureandi attraverso borse di studio, premi per tesi di laurea e percorsi di formazione specialistica. Inoltre, sono previsti master specialistici e percorsi accademici per formare nuovi talenti.

Dove inviare il curriculum vitae

Per candidarsi a queste opportunità di lavoro, è possibile accedere al portale web dedicato alle carriere e alle selezioni, “Trenitalia Lavora con noi” dove è possibile trovare le posizioni aperte, caricare il proprio curriculum e rispondere agli annunci di interesse. La registrazione e l’aggiornamento del curriculum sono semplici e consentono di rimanere sempre informati sulle opportunità professionali disponibili.