Trippa in friggitrice ad aria

La ricetta della trippa in friggitrice ad sria è una delle mie ultime invenzioni culinarie, che porta un tocco innovativo alla preparazione di questo piatto tradizionale. La trippa è un alimento derivato dallo stomaco di vari animali, ed è spesso utilizzata in molte cucine nel mondo. Oggi voglio sorprenderti, perchè sto per mostrarti come realizzare questo delizioso piatto in modo facile e dal sapore decisamente più corposo e delizioso. Prepara la trippa utilizzando la tua friggitrice ad aria, un metodo che unisce la tradizione al moderno.

Ingredienti trippa e patate in friggitrice ad aria

350 g di trippa precotta

1 lattina di pelati a pezzettoni (400 g, sgocciolato 240 g)

Sale, pepe, olio extra vergine d’oliva

3 patate medie

1 cipolla piccola

Procedimento

Iniziate preparando gli ingredienti necessari. Tagliate le patate a piccoli pezzi e mettetele da parte. Prendete la trippa precotta e sciacquatela accuratamente sotto acqua corrente. Preparate anche il pelato di pomodori a pezzettoni.

In un tegame alto come quello in foto, mettete la cipolla tagliata, l’olio e il pepe, quindi aggiungete le patate tagliate. Cuocete nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 5 minuti, mescolando ogni tanto per garantire una cottura uniforme.

Aggiungete la trippa precotta nel tegame e mescolate bene. Lasciate cuocere a 200 gradi per 2 minuti, continuando a mescolare.

A questo punto versate il pelato di pomodori a pezzettoni e aggiungete l’acqua, usando quanto contenuto in una lattina di pelati. Aggiustate di sale e lasciate cuocere a 200 gradi per 80 minuti, mescolando di tanto in tanto. Vi raccomando se vedete che non c’è più liquido aggiungetene un pochino altrimenti rischiate di bruciare il fondo.

Durante gli ultimi 10 minuti di cottura, aggiungete un tocco di olio e regolate il sale secondo il vostro gusto.

Consiglio

Potete arricchire ulteriormente il sapore di questo piatto cuocendo le patate in precedenza alla brace sempre utilizzando la mia ricetta che trovi QUI.( Naturalmente usando patate medie bastano 20 minuti di cottura) . In tal caso, cuocete la trippa e il pomodoro a 200 gradi per 30 minuti, aggiungete le patate e proseguite la cottura per altri 30 minuti. Ricordate di mescolare spesso per ottenere un risultato omogeneo e delizioso.

Con questa ricetta, potete gustare la trippa in modo innovativo, grazie all’utilizzo della friggitrice ad aria, vi assicuro che il gusto è molto più buono di quella cotta in pentola.