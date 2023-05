Trucco pulizia lavatrice, usa il metodo della lavanderia per una lavatrice profumatissima

La lavatrice è tra gli elettrodomestici più usati in casa, farne a meno è davvero impossibile è anche per questo che è opportuno scegliere un modello che ha molteplici funzioni, di classe energetica vantaggiosa e che realizzi il suo scopo in modo sorprendente. Una volta scelta la lavatrice adatta per ogni singola esigenza è necessario farne l’uso appropriato.

Se è vero che la lavatrice serve per pulire e profumare i vari capi è altrettanto vero che in alcuni casi può emanare cattivi odori o non svolgere la sua funzione al meglio. Spesso a causa di residui di sapone o acqua stagnanti, e la presenza di calcare la lavatrice emana odori non gradevoli e non pulisce bene. Per evitare questo spiacevole, ma comunissimo inconveniente si possono tenere dei comportamenti preventivi finalizzati a dare all’elettrodomestico una nuova vitalità.

Come abbiamo dette le cause per cui la lavatrice può emanare cattivo odore sono diverse: dall’eccessiva presenza di calcare nell’acqua che produce un odore fastidioso tale da compromettere la buona riuscita del bucato all’acqua stagnante nelle tubature o nelle guarnizioni del cestello. Anche i saponi e i detergenti possono non essere eliminati del tutto dal risciacquo e a lungo andare provocano cattivo odore. Per evitare tutto ciò si può agire eseguendo periodicamente una manutenzione della lavatrice.

Si possono usare degli appositi prodotti presenti in commercio oppure si può preparare una miscela naturale da introdurre nel cestello composta da acqua con aceto o bicarbonato oppure limone e fare un ciclo di lavaggio. È poi importante lasciare aperto lo sportello della lavatrice e evitare d’usare quantità eccessive di ammorbidenti e detergenti.

Una volta che i cattivi odori si sono formati occorre attivarsi per ripulire al meglio la lavatrice, anche per evitare qualche possibile guasto. Se il bucato puzza è il momento di pulire la lavatrice e farlo scegliendo uno dei modi suggeriti: facili, veloci, efficaci ma soprattutto a basso costo.