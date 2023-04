TruthGPT: l’AI di Elon Musk programmata per cercare la verità

Elon Musk svela la sua “TruthGPT”, un’AI che “non farà mai male all’umanità” e programmata per “cercare la massima verità”.

TruthGPT: come sarà l’AI di Elon Musk?

Elon Musk, in un’intervista a Fox News, ha rivelato di lavorare a un progetto chiamato “TruthGPT”. Si tratta di un nuovo modo di progettare l’AI che offra quelle garanzie che gli attuali modelli non possono restituire all’uomo. Questo almeno secondo il miliardario e CEO di Twitter. Musk ha dichiarato che la sua AI “cerca di capire la natura dell’universo”. Una ricerca, questa di TruthGPT, che metterebbe al sicuro l’umanità. Per Musk “un’IA che si preoccupa di comprendere l’universo non penserebbe mai di spazzare via l’umanità, visto che l’umanità fa parte dell’universo”.

Musk lancia la sfida ad OpenAI

Elon Musk ha fondato a marzo una società, la X.AI, che dovrebbe competere con OpenAI, la startup che ha progettato ChatGPT. L’intelligenza artificiale di OpenAI, che sta riscuotendo enorme successo, è capace di interagire con gli esseri umani e di produrre ogni tipo di testo su richiesta. Tra l’altro Musk è uno dei co-fondatori di OpenAI, che ha poi lasciato nel 2015. Ora il miliardario si mette in proprio e lancia la sfida ai suoi ex collaboratori.