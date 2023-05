Twitter: arrivano i DM crittografati a pagamento

Elon Musk ha richiesto che i DM crittografati fossero inseriti nel suo progetto chiamato “Twitter 2.0”.

Twitter: come funzionano i DM crittografati?

Twitter ha reso noto il funzionamento della prima versione dei DM (messaggi) crittografati a pagamento. Per inviare e ricevere i messaggi bisognerà pagare il social. Questa modalità potrebbe creare una nuova ondata di polemiche, dal momento che altre piattaforme come WhatsApp, Messenger e iMessage hanno la crittografia gratuita. Stando alla piattaforma stessa, i DM crittografati sono disponibili solo per gli utenti verificati, ovvero quelli abbonati a Twitter Blue. Ma come funzionano i messaggi crittografati e quanto sicuri sono? A rispondere è la stessa piattaforma di Elon Musk.

- Advertisement -

I DM crittografati

I DM crittografati hanno ancora dei limiti evidenti. Si possono usare solo in conversazioni individuali, anche se presto arriveranno anche per i gruppi. Al momento si possono inviare solo testo e link e non hanno protezioni contro gli attacchi man-in-the-middle. La piattaforma stessa afferma che se “ad esempio un insider malintenzionato o lo stesso Twitter, a seguito di un processo legale obbligatorio dovesse compromettere una conversazione crittografata, né il mittente né il destinatario lo saprebbero”.