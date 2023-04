Twitter cambia logo: arriva il “dogecoin”

Elon Musk ha deciso di cambiare logo a Twitter: fuori l’uccellino blu e dentro un cane di razza Shiba Inu, che strizza l’occhio al “dogecoin”.

Twitter: perché Musk ha cambiato logo?

Non sappiamo ancora se il cambio di logo sia definitivo o solo una temporanea provocazione lanciata da Elon Musk. Di sicuro fa un certo effetto vedere lo Shiba Inu al posto del tradizionale uccello blu. Il cane, tra l’altro, sembra strizzare l’occhio al “dogecoin”, la criptovaluta che ha portato guai giudiziari al miliardario e CEO di Twitter. Musk ha condiviso un tweet risalente a un anno fa, in cui un utente gli suggeriva di comprare Twitter e cambiare il logo dell’uccellino blu con quello attualmente in uso. La didascalia che il miliardario aggiunto al tweet è: “Come promesso”.

Il “dogecoin”

Il nuovo logo del cane che osserva la criptovaluta è apparso due giorni dopo un evento che riguarda Musk da vicino. Il miliardario ha infatti chiesto ad un giudice l’archiviazione della causa da 258 miliardi di dollari. Il miliardario americano è accusato di aver creato uno schema piramidale finalizzato a sostenere la criptovaluta. I legali di Musk hanno dichiarato che la causa intentata dagli investitori di “dogecoin” è una “fantasiosa opera di fiction” costruita su “tweet innocui e spesso sciocchi” del miliardario e CEO di Twitter.