Twitter: Elon Musk acquista Laskie

Si chiama Laskie il servizio di reclutamento di talenti tecnologici che la X Corp, società madre di Twitter, ha acquisito di recente.

Twitter: cos’è Laskie?

Bloomberg riferisce dell’acquisizione di Laskie effettuata da Elon Musk. L’acquisizione è avvenuta in parte in azioni e in parte in contanti e si è conclusa di recente. Laskie permette ai talenti tecnologici e ai potenziali datori di lavoro di incontrarsi. L’acquisizione è una tra le prime iniziative importanti di Musk da quando ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Da allora il miliardario ha fatto molto parlare di sé, dai licenziamenti di gran parte del personale sino alla riduzione dei server. Di recente Musk ha nominato Linda Yaccarino come amministratore delegato, così da migliorare la reputazione dell’azienda presso gli inserzionisti. Una mossa che, almeno in teoria, dovrebbe migliorare i rapporti della piattaforma con il resto del mondo.

Una “app per tutto”

Musk ha ambizioni degne del suo patrimonio. Il miliardario ha infatti dichiarato di voler trasformare Twitter in una “app per tutto”. Un’app con funzioni per attirare nuovi utenti, tra cui i servizi finanziari. Non è al momento dato sapere come Musk voglia integrare Laskie. Di certo ne sapremo di più nei prossimi giorni.