Twitter: Musk ha trovato il nuovo CEO

Elon Musk ha trovato una nuova CEO, che sarà in carica entro 6 settimane a partire da oggi.

Twitter: chi è la nuova CEO?

A dare la notizia riportata dal Wall Street Journal è quella che tanti utenti Twitter aspettavano da tempo. Sembra che Elon Musk abbia trovato un successore degno di prendere il suo posto. Sebbene non sia stato fatto ufficialmente alcun accenno al nome del successore, secondo una fonte del Wall Street Journal, sarà Linda Yaccarino a prendere in mano le sorti del social network. La Yaccarino è l’attuale capo della pubblicità e delle partnership della NBC Universal. I colloqui tra le parti, in corso da diverse settimane, sarebbero in fase avanzata.

Musk non lascerà la piattaforma

Musk non uscirà di scena, ma riserverà per sé gran parte delle responsabilità, tra le quali la presidenza esecutiva, la guida del settore tecnologico, la supervisione dei prodotti, la gestione del software e dei sistemi. La Yaccarino pare la scelta giusta per il suo impegno decennale durante il quale ha contributo al lancio del servizio di streaming Peacock. Tra l’altro i due si sono incontrati il mese scorso sul palco di un evento a Miami e questo ha forse alimentato le voci citate dal Wall Street Journal.