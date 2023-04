Twitter: Musk regala spunte blu ai VIP tranne a Bill Gates

Musk, CEO di Twitter, ha deciso di omaggiare con la ambita “spunta blu” i profili di alcuni personaggi famosi del calibro di LeBron James e Stephen King.

Twitter: perché Musk regala la spunta blu ai VIP?

Su Twitter la legge non è uguale per tutti, a Elon Musk, CEO della piattaforma, aveva dichiarato che avrebbe eliminato la spunta blu dagli account che non si erano iscritti a Blue. Molti account infatti, come quello del Papa, hanno perso la spunta proprio per non essersi iscritti al servizio a pagamento. C’è però una nutrita minoranza di personaggi parecchio in vista che il badge l’hanno avuto pur senza pagare un centesimo. E se qualcuno pensa ad un errore o ad un bug, dovrà ricredersi. È lo stesso Musk ad aver regalato la spunta blu a questi profili. Il motivo? Nessuno lo sa e Musk non sembra intenzionato a rivelarlo.

Le spunte blu regalate ai VIP

I dipendenti di Twitter avrebbero contattato alcuni personaggi famosi per comunicare loro l’attivazione dell’abbonamento a Blue. Il tutto a titolo gratuito. È Musk “in persona” a pagare la spunta a personaggi come LeBron James o Stephen King. Le preferenze sembrano selezionate a titolo puramente personale. A Bill Gates, ad esempio, Musk non ha regalato l’abbonamento gratuito.