Twitter si aggiorna, avrà le Stories

Le Stories affascinano tutti. Dopo Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, i contenuti che spariscono dopo 24 ore sono pronti ad approdare su altri social network. Anche Linkedln sta provando ad inserire la funzione internamente. Ora anche twitter avrà le Stories si stanno avviando i test per alcuni utenti.

Twitter avrà le stories

Si chiamano Fleet e hanno le stesse funzioni delle stories di Facebook con testo immagini video e gif. Ma solo con un contenuto. I Fleet saranno visibili direttamente nella parte superiore della schermata principale di Twitter. L’unica differenza rispetto a Instagram – per esempio – è che la visualizzazione avviene scorrendo in verticale nel caso in cui ci fossero più contenuti da guardare.

Al momento dicono gli esperti non c’è ancora la possibilità di condividere un tweet con un fleet. Potrebbe essere introdotta successivamente. Intanto si stanno facendo dei test e in un primo sondaggio gli utenti hanno espresso la propria opinione. Sul blog ufficiale si legge “In un primo sondaggio, le persone che hanno utilizzato i Fleet ci hanno confermato di sentirsi a proprio agio nel condividere i pensieri di tutti i giorni sapendo che verranno eliminati” .

Insomma anche twitter si adegua alla novità. Le Storie sembrano incoraggiare un nuovo modo di condivisione: più effimero, più leggero. Anche LinkedIn è di questo avviso. Secondo il social network professionale, infatti, soprattutto le nuove generazioni preferiscono “iniziare una conversazione con un contenuto effimero invece che pubblicare aggiornamenti o contenuti che diventano un elemento del feed”.