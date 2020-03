Ufirst: la nuova app che permette di evitare code prenotandosi on line

Negli ospedali Covid-19 sia nel Lazio che nella Lombardia si sta lavorando per mettere a punto un servizio in grado di collegare e regolarizzare gli accessi dei pazienti. In particolare dei pazienti che hanno necessità di una visita di controllo che non può essere rinviato. Ma anche per gestire l’enorme flusso di emergenze in questo momento.

Nuova app ufirst

La richiesta arriva sia dai piccoli studi medici, catene di distribuzione sia da farmacie. Fondamentale è la riduzione dei tempi di attesa per evitare assembramenti e file contro il covid-19. Si tratta di una app chiamata ufirst che consente ai gestori di servizi pubblici, punti vendita e studi professionali di gestire il controllo delle entrate e delle uscite degli utenti tramite una prenotazione on line semplicemente con un clic e di essere informati in tempo reale quando arriva il proprio turno.

L’app ufirst con lo slogan “Mettiti in fila da remoto” recita cosi piattaforma nata per semplificare l’accesso ai servizi – ha deciso di offrire gratuitamente fino al 30 giugno a tutte le strutture aperte al pubblico con un punto di accesso fisico il proprio software ufirst business, partecipando all’iniziativa di “Solidarietà Digitale” promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, in modo da offrire un aiuto fondamentale a uffici ed esercizi commerciali che restano aperti per fornire i servizi essenziali ai cittadini.

Oltre 250 punti vendita stanno attivando il servizio

Da quando è stata lanciata l’iniziativa oltre 250 punti vendita stanno attivando il servizio. L’amministratore Paolo Barletta ha detto “ Abbiamo parlato con il Ministero dell’Innovazione, con cui stavamo seguendo una serie di tematiche per cercare di integrare sempre di più la pubblica amministrazione – erano nostri clienti Ferrovie, comuni come quello di Milano, aziende sanitarie e ospedali come il Gemelli e il San Raffaele, ha aggiunto il nostro team sta lavorando su tutto il territorio nazionale, dando ovviamente la precedenza al Nord Italia soprattutto nelle aree più colpite“.

“La Regione Lazio lanciato una call alle farmacie per convenzionarsi al fine di gestire i flussi. Ora, con l’indicazione che tutti i servizi bancari devono essere su appuntamento, stiamo cercando di integrare quanti più sportelli possibili per garantire la continuità dei servizi”.

Il servizio, sottolinea infine Barletta, sarà gratuito anche per i clienti che abbiano già sottoscritto un contratto e che abbiamo subito un forte impatto: “Chi ne farà richiesta avrà una estensione per i mesi dell’emergenza”. Per chi vuole attivare il servizio gli interessati possono mandare una richiesta all’indirizzo di posta solidarieta@ufirst.com. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione si potrà installare il software e attivarlo in circa 30 minuti. Una volta attivato il personale della struttura potrà fare avanzare la fila a distanza con il proprio smartphone o tablet o dal Pc semplicemente selezionando i numeri successivi quando l’utente sarà uscito. I clienti a loro volta potranno prendere il proprio posto in fila direttamente dall’App ufirst consultabile da qui https://www.ufirst.com/it_IT/offices/SIGA000000320 o scaricabile su Apple store e Google Play store) senza la necessità di spostarsi da casa.