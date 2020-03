Code ai supermercati? arriva DoveFila l’app che ti aggiorna sui tempi di attesa

In queste settimane di emergenza capita di trovare lunghe file al supermercato. L’ingresso dilazionato, le distanze di sicurezza da mantenere all’esterno e all’interno dei negozi. Uscire di casa e non sapere dopo quanto tempo rientrare.

DoveFila sito che aggiorna sui tempi di attesa dei supermercati

Per far fronte a questo disagio in tempo di quarantena e per evitare assembramenti e code interminabili è arrivato un sito internet chiamato DoveFila, in grado di aggiornarci con i tempi di attesa dei supermercati e alimentari in tutta Italia. Sembra molto facile da consultare e senza avere necessità di registrarsi. Come funziona? basta condividere la propria posizione dallo smartphone o dal pc e in pochi istanti avremo i dati aggiornati sui tempi di attesa dei supermercati.

Attivando quindi il servizio di localizzazione, dopo essere entrati nel sito www.dovefila.it, è possibile monitorare in diretta la situazione negli esercizi commerciali vicini alla propria abitazione e programmare la propria uscita per la spesa.

Se si vuole aiutare un parente che non ha dimestichezza con la tecnologia basta cliccare sulla mappa con la voce “Vedi coda in questa zona”. Ecco vediamo un esempio nella città di Roma:

Il servizio è già attivo in tutta Italia. «Con DoveFila, tutti insieme accorciamo le file». È lo slogan lanciato da questa iniziativa. “Vogliamo aiutarti a conoscere i tempi di attesa fuori dai supermercati prima di uscire di casa – si legge – Per farlo usiamo la tecnologia di DoveConviene, ma è grazie al contributo tuo e di chi come te si trova in coda che possiamo rendere le stime di attesa ogni giorno più accurate. Segnala e condividi: più siamo e meglio funzionerà“.