Un uovo al giorno non aumenta i rischi cardiovascolari, neanche nei diabetici

Lo studio in questione ha dimostrato che non esiste nessuna eziologia tra il consumo moderato di uova e patologie cardiovascolari

Un gruppo di ricercatori della Population Health Research Institute (PHRI) della McMaster University e Hamilton Health Sciences da una risposta al quesito: le uova sono cattive o meno per il cuore di una persona o per un malato di diabete?

Gli studiosi sono riusciti a sciogliere il dubbio analizzando i dati di ben tre studi multinazionali. Tutti i risultati della ricerca sulle uova suggeriscono che non vi è nessuna tipologia di danno derivante dal consumo di uova.

Maggiori dettagli sullo studio

Mangiare uova in modo moderato, parliamo di circa un uovo al giorno, non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari anche se i soggetti hanno una storia di malattie cardiache o cardiovascolari o che siano diabetici.

Inoltre, non è stata riscontrata una eziologia tra l’assunzione di uova e l’aumento di colesterolo nel sangue dei soggetti. Insomma lo studio ha finalmente dimostrato che non c’è una prova scientifica sulla presunta correlazione tra consumo di uova e malattie cardiovascolari.

Salim Yusuf, il ricercatore principale dello studio in questione, ha affermato che i precedenti studi sul consumo di uova e le malattie sono molto contraddittori. E questo perché nella maggior parte dei casi, le ricerche erano di dimensioni piuttosto piccole o comunque moderate e non prendano in considerazione dati provenienti da un gran numero di Paesi.

Lo studio in questione invece ha analizzato ben tre studi internazionali. È stato calcolato il consumo di uova di ben 146.011 individui provenienti da 50 Paesi diversi.

Lo studio è stato finanziato da Population Health Research Institute, dal Canadian Institutes of Health Research, dalla Heart and Stroke Foundation dell’Ontario. Inoltre altri finanziamenti sono arrivati da altre società farmaceutiche di ben 18 paesi diversi!