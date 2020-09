Unicredit down risolto, ecco che cosa è successo

Unicredit in tilt per quasi due ore, i clienti del grosso istituto bancario hanno trovato molti servizi bloccati questa mattina. I problemi sono iniziati alle nove del mattino e sono durati fino alle 12.00. Downdetector.com ha vigilato tutto il giorno la situazione, alle 11 il picco più alto di richieste e lamentele da parte dei clienti Unicredit.

Unicredit down, i problemi riscontrati

Il sito di Unicredit è entrato in in tilt poco dopo le 9 di lunedì 14 settembre. Il sistema informatico si è bloccato e ha portato disagi a chi doveva accedere nell’Home banking e a chi doveva pagare con carta e bancomat di Unicredit. Le persone non potevano nemmeno ritirare i soldi presso gli sportelli automatici. Ci sono stati anche problemi nei negozi e per svolgere operazioni più complesse. In molti si sono rivolti anche agli sportelli fisici, soluzione che costringe a rinunciare alla velocità immediata dei servizi elettronici.

Nessuna regione è stata risparmiata, Downdetector mostra insieme agli orari di maggior blocco anche la mappa dove si sono verificati i problemi. Unicredit ha spiegato che il guasto riguardava proprio le infrastrutture locali.

Unicredit down, le denunce sui social e le scuse ufficiali

Come per altri tilt informatici e bancari importanti, sul web è stata pioggia di denunce e lamentele. Unicredit ha risposto a molti clienti scusandosi dell’accaduto. Sui social molte persone chiedono il parere o messaggi di solidarietà ad altri clienti. Molti hanno riportato la comparsa di questo messaggio mentre navigavano o tentavano di accedere: “si è verificato un errore imprevisto“. E’ comparso anche in fasi di pagamento, non solo tramite web ma nei negozi fisici durante l’uso della carta. Gli esercenti hanno dovuto restituire il bancomat o le carte di credito a causa della transizione rifiutata.

Questi problemi sono finiti intorno alle 12.00 quando è stato tutto ripristinato. Questa mattina però, Unicredit non ha dato subito una spiegazione e non ha fornito dati utili agli utenti bloccati da questo tilt improvviso. A causa delle continue telefonate, molti hanno anche trovato bloccato l’assistenza clienti che comunque non ha potuto fornire molte risposte in questo caso.

Dei messaggi sui social sono comunque arrivati dalla banca. Ad esempio, alle 10.33 Unicredit ha scritto: “Ciao, siamo spiacenti per l’inconveniente. Al momento riscontriamo anomalie e rallentamenti generalizzati in fase di accesso su cui stiamo intervenendo con la massima priorità. Ti invitiamo a riprovare più tardi.” Alle 12.39, Unicredit ha annunciato la risoluzione dei problemi. Ecco il messaggio di risposta ad un utente su Twitter: “Ciao Monica, ci scusiamo per il disservizio. La regolare operatività è stata attualmente ripristinata. Restiamo a tua disposizione tramite questo canale.”