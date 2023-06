Unomattina in Famiglia gelo: lite polemica tra Timperi e Ippoliti

Unomattina in Famiglia si appresta a cedere il timone a Unomattina estate che srà condotto sempre da Tiberio Timperi affiancato da Serena Autieri. Il giornalista negli ultimi mesi si è reso protagonista d’alcune situazioni decisamente discutibili. Solo qualche mese fa ha dato della raccomandata a Monica Setta, sua collega nel format. Un’affermazione che ha ricevuto l’immediata risposta.

L’ultima puntata di Unomattina è stata caratterizzata da una lite polemica e a tratti surreale tra il conduttore e Gianni Ippoliti, autore del programma. Mentre Ippoliti presentava la rassegna stampa parlando della separazione di Bonolis e Bruganelli, Timperi ha sbuffato e questo ha infastidito l’autore: “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”. Il conduttore ha ovviato nel rispondere ma Ippoliti evidentemente infastidito non ha potuto evitare il confronto in pubblico: “Siamo in diretta! Dimmi! Parla! Questa volta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire“.

- Advertisement -

In modo sarcastico Ippoliti si è messo alle spalle del conduttore, lo ha cominciato a massaggiare e ha infierito: “Dimmi cosa volevi dire”. Inutile dire che Timperi non ha ceduto alle provocazioni e non ha risposto. A questo punto Ippoliti ha preso il suo materiale e ha lasciato lo studio: “Allora facciamo che finisce qua la conferenza stampa? Ok finisce qua, grazie e arrivederci”. “Va bene così allora, cosa dobbiamo fare a questo punto?”, si è chiesto Timperi. “Continuate a sbuffare” ha affermato l’autore.

Tiberio Timperi a Monica Satta: “La solita raccomandata“

Ad inizio della stagione tv Tiberio Timperi ha dato della raccomandata a Monica Setta e questo perchè ad inizio puntata era l’unica ad avere il microfono. Una battuta non gradita dalla conduttrice che ha immediatamente risposto nonostante fosse davanti alle telecamere.

- Advertisement -

Del resto il giornalista ha più volte ribadito di non avere con la Satta nessun rapporto extra professionale, fuori dagli studi non sono amici: “La prima cosa è vera, non siamo amici – ha spiegato il conduttore. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”.