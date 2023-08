Uomini e Donna, Chiara Rabbi si sfoga: “Per mesi ho finto…”

Chiara Rabbi si è sfogata sui social. La giovane ex corteggiatrice ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione ad Uomini e Donne dov’è approdata per corteggiare Davide Donadei. Il loro percorso nel daytime di Maria de Filippi è stato lungo e impegnativo ma alla fine il tronista ha scelto proprio lei.

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne i due hanno avuto una storia importante e hanno anche fatto progetti di vita insieme. Poi lo scorso anno qualcosa si è rotto e si sono detti addio. Negli ultimi mesi si è parlato più volte di un ritorno di fiamma e anche dopo l’uscita di Donadei dal GFVIP in molti hanno insinuato che l’ex gieffino fosse tornato da Chiara. Rumors mai confermati, che i diretti interessati in più occasioni hanno anche smentito.

Oggi la Rabbi è tornata a vivere con i suoi genitori a Roma. Ha lasciato Milano ed ha deciso di tornare a casa: unico posto in cui si sente amata e protetta. I fan le hanno chiesto il perchè di questa scelta e l’ex corteggiatrice non ha esitato a rivelare le sue motivazioni: “Mi chiedete spesso perché ultimamente passo molto tempo con loro a casa invitandomi ad uscire o fare altro. Vi rispondo spiegandovi che per quasi un anno ho cercato di scappare e fuggire dai miei pensieri e i miei dolori. Ho vestito panni non miei e mi sono circondata di gente X continuamente senza mai fermarmi per paura di guardarmi indietro e stare ancora male.“

Chiara Rabbi: “Ho provato ad essere un”altra”

Più serena, pacata e equilibrata Chiara Rabbi non nega d’aver vissuto un periodo non facile dove si è adattata a situazioni lontane dal suo modo di vivere. Ha provato ad essere un’altra e a seguire obiettivi non suoi. Oggi pensa soprattutto a se stessa, e desidera vivere tranquilla lontano da eccessive pressioni mediatiche e no no solo.

A quanto pare quando è a casa dei genitori, circondata dagli affetti della famiglia è felice: “Inutile dirvi che così è stato ho provato ad essere un’altra e andare avanti inseguendo una storia non mia, cercando di raggiungere traguardi che non mi interessavano e abbandonando i miei veri desideri. Sto con loro perché a me riempono il cuore, perché mi piace immaginarmi mamma, perché è l’unico momento della giornata in cui sorrido e ho meno ansia.“