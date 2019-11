Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna: nozze e bebè in vista?

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono scelti nel salotto di Uomini e Donne, i due hanno trovato un’intesa perfetta e oggi parlano di convivenza, nozze e figli. La coppia intervistata da Uomini e Donne Magazine ha rivelato quali saranno i prossimi progetti che intendono realizzare. C’è da dire che lo scorso anno Andrea e Arianna hanno superato un crisi seria e proprio per non lasciarsi hanno deciso d’andare a convivere eliminando sia la distanza territoriale che quella mentale. La coppia pensa al matrimonio, ma senza fretta:” Ne abbiamo parlato: in fondo quale coppia non ci pensa? E’ chiaro che ci sposeremo sempre che nessuno dei due esca di testa all’improvviso ma non è il momento, Arriverà quel giorno e immaginiamo qualcosa di semplice: una cerimonia molto intima tra pochi intimi, con amici, parenti e gli affetti veri.“

Più di tutto Andrea e Arianna desiderano diventare genitori, la cosa non li spaventa affatto anzi li accomuna: “È il più grande desiderio di entrambi. Sono dell’idea che mettere al mondo un bambino significhi essere pronti a mettersi al secondo posto nella propria vita, perché un figlio viene prima di qualsiasi altra cosa. Ad oggi sia io che Arianna stiamo lavorando sulla nostra indipendenza, sul sistemarci e garantirci un futuro per poter fare tutto questo… per noi.“

Uomini e Donne, Andrea Cerioli: “Oggi non rifarei il GF!”

Andrea Cerioli ex tronista di Uomini e Donne rivela che non rifarebbe il Grande Fratello 13, è stata un’esperienza che lo ha segnato molto e anche se in quel periodo poteva sembrare giusta oggi non sente che il reality, anche nella versione vip, sia adatto a lui: “Non so se rifarei un reality. Le persone cambiano, crescono. Sono contento di averlo fatto, così come tutto ciò che appartiene al mio passato, lo rifarei senza cambiare nulla, ma oggi non mi sentirei pronto per replicare un’esperienza simile.” Insomma Andrea Cerioli è cresciuto, ama la sua Arianna ed è pronto a diventare papà.